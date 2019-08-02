Націоналізація ПриватБанку: ВРП заявляє про можливий тиск на адмінсуд Києва

Вища рада правосуддя звернулася до Генпрокуратури щодо надання інформації про розслідування за фактами можливого втручання в діяльність суддів Окружного адміністративного суду Києва з боку вищих посадових осіб держави під час ухвалення рішення за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського про незаконність націоналізації «ПриватБанку».

Про це інформують у ВРП.

“Вища рада правосуддя ухвалила звернутися до Генеральної прокуратури України щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину, вчиненого стосовно суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Амельохіна Віталія В’ячеславовича, Келеберди Володимира Івановича та Качура Ігоря Анатолійовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, - ідеться в повідомленні.

Як поінформував голова ВРП Володимир Говоруха, 24 та 25 квітня до ВРП надійшли повідомлення суддів Окружного адмінсуду Києва Амельохіна, Келеберди, Качура про втручання в їхню діяльність.

За словами Говорухи, судді зазначили, що 18 квітня ними було прийнято рішення у справі за позовом екс-власника ПриватБанку Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким, зокрема, визнано протиправними рішення відповідачів, прийняті в межах процедури націоналізації цього банку.

Того ж дня тодішнім Президентом України Петром Порошенком було скликане термінове засідання РНБО, предметом якого була, в тому числі, оцінка рішення, прийнятого ОАСК.

“Судді звертають увагу, що станом на час проведення вказаного засідання РНБО повний текст судового рішення у справі виготовлений не був, тобто ні сторони у справі, ні будь-які інші особи на той момент не могли бути ознайомлені з мотивацією рішення суду, на якій ґрунтується вже оприлюднена його резолютивна частина”, - йдеться в повідомленні.

Однак, як зазначили судді, “ця обставина не завадила членам РНБО на своєму засіданні розкритикувати прийняте судом рішення”.

Судді Амельохін, Келеберда, Качур вважають, що “посадові особи вчинили спробу тиску на них, а тому просять вжити реальних заходів з метою забезпечення їхнього захисту від свавільних та протиправних дій вказаних осіб та унеможливлення повторення таких випадків у подальшому”.

Водночас Говоруха повідомив, що на запит члена ВРП надійшов лист ГПУ від 20 травня, у якому зазначено, що за результатами розгляду повідомлень суддів ОАСК щодо втручання в їхню діяльність окремих вищих посадових осіб держави Генпрокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищих посадових осіб держави під час засідання РНБО 18 квітня за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу України.

Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено Державному бюро розслідувань, яке повідомило, наголошують у ВРП, що за заявами суддів ОАСК Келеберди, Качура, Амельохіна щодо можливого втручання в їхню діяльність службових осіб, які займають особливо відповідальне становище у державних органах України, до ЄРДР внесено відомості у чотирьох кримінальних провадженнях, які в подальшому об’єднані в одне кримінальне провадження від 26 квітня 2019 року. Досудове розслідування триває.

Разом з тим ДБР повідомило, що надання іншої інформації неможливе з огляду на вимоги ст. 222 (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування) Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомлялося, 18 квітня Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Коломойського до Нацбанку та Кабміну щодо неправомірності націоналізації ПриватБанку.

Вже 23 квітня колегія суддів, яка скасувала рішення про націоналізацію ПриватБанку, поскаржилася на тиск глави держави у Вищу раду правосуддя, Генпрокуратуру та Державне бюро розслідувань.

Своєю чергою Нацбанк подав до Вищої ради правосуддя дві дисциплінарні скарги на суддів Окружного адмінсуду Києва за неналежну поведінку під час розгляду справ про націоналізацію ПриватБанку.