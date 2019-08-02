З початку року відшкодували понад 94 мільярди ПДВ

За січень-липень 2019 року бізнесу відшкодовано 94,1 млрд грн податку на додану вартість, що на 18,9 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби. "94 136,7 млн грн відшкодовано ПДВ станом на 2 серпня 2019 (січень - липень 2019 року)", - йдеться у повідомленні. Як зазначають у службі, за 7 місяців поточного року до Державного бюджету надійшло 585,85 млрд грн, до місцевих бюджетів — майже 157,4 млрд грн; єдиного соціального внеску надійшло близько 154,6 млрд грн. Читайте також: НБУ видав ще одну ліцензію на переказ коштів у нацвалюті Як повідомляв Укрінформ, протягом січня-липня 2018 року платникам податків відшкодовано 75,2 млрд грн.