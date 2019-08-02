У першому півріччі АЕС виробили 53% всієї електроенергії в Україні

У період із січня по червень 2019 року атомні електростанції виробили 53,4% всієї електроенергії в Україні.

Про це йдеться в Інформаційній довідці про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України за червень та 6 місяців 2019 року Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

За даними міністерства, за 6 місяців 2019 року обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до ОЕС України, досяг 79,8 млрд кВт-год., що на 54,6 млн кВт-год. ,або на 0,1%, менше порівняно з відповідним періодом 2018 року.

Атомними електростанціями у цей період вироблено електроенергії на 2,6 млрд кВт-год., або на 6,5%, більше порівняно з аналогічним показником 2018 року - 42,65 млрд кВт-год., що становить 53,4% від загального обсягу.

При цьому ТЕС та ТЕЦ вироблено електроенергії 29,4 млрд кВт-год. - це 36,8% від загального обсягу. Порівняно з минулим роком, теплова генерація скоротила виробництво на 2,3%.

Виробництво електроенергії ГЕС та ГАЕС становило 4,6 млрд кВт-год. та зменшилося на 41% від минулорічного показника. У загальній структурі генерації за перші пів року ГЕС та ГАЕС виробили 5,8% електроенергії.

За 6 місяців 2019 року виробництво електроенергії альтернативними джерелами (ВЕС, СЕС, біомаса) порівняно з відповідним періодом 2018 року збільшилося на 93,4% та становило 2,37 млрд кВт-год. - це 3% від загальної генерації.

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Виробництво електроенергії електростанціями інших видів (блок-станціями та іншими джерелами) порівняно з аналогічним показником 2018 року збільшилося на 94,8 млн кВт-год., або на 13,4%, і становило 800 млн кВт-год.