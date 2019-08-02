Україна у липні закачала до сховищ 2,3 мільярда кубів газу

Україна протягом липня 2019 року збільшила запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) на 2,3 млрд кубометрів.

Про це Укрінформ повідомили у пресслужбі НАК "Нафтогаз України".

"Обсяги газу в українських підземних сховищах газу за липень зросли на 2,3 млрд кубометрів – до 15,9 млрд кубометрів", - йдеться у повідомленні.

Наразі у ПСГ зберігається на 3 млрд кубометрів більше газу, ніж торік. Накопичення газу у рамках підготовки до наступного опалювального сезону продовжується.

Як повідомлялося, для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019-2020 років Нафтогаз планує накопичити у сховищах близько 20 млрд кубометрів газу.