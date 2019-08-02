Нафта дорожчає після найсильнішого за 4 роки падіння цін
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вересневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на 1,37 долара (2,26%) - до 61,87 долара за барель. На торгах у четвер ціна впала на 4,55 долара (6,99%) і становила на закриття 60,5 долара за барель.
Вартість ф'ючерсу на WTI на вересень на електронній сесії на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) збільшилася до цього часу на 0,95 долара (1,76%) - до 54,90 долара за барель. На попередніх торгах WTI впала на 4,63 долара (7,9%), до 53,95 долара за барель.
Аналітики пов'язують підвищення цін на нафту з заявою Президента США Дональда Трампа, який у четвер 1 серпня пообіцяв ввести нові мита у розмірі 10% на імпортовані товари з Китаю вартістю 300 млрд доларів на рік.
"США почнуть 1 вересня вводити невеликі додаткові мита у 10% на решту товарів, що надходять з Китаю до нашої країни, вартістю $300 млрд", - написав Трамп у Twitter.
Ескалація торгової війни США з Китаєм підтверджує найгірші побоювання ринку щодо надлишку палива, кажуть експерти; якщо ситуація погіршиться, від ОПЕК чекатимуть нового скорочення видобутку.