Нафта дорожчає після найсильнішого за 4 роки падіння цін

Після найсильнішого за останні 4 роки обвалу нафтові ціни підвищуються сьогодні на новині про плани США ввести нові мита на імпорт китайських товарів.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вересневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на 1,37 долара (2,26%) - до 61,87 долара за барель. На торгах у четвер ціна впала на 4,55 долара (6,99%) і становила на закриття 60,5 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на вересень на електронній сесії на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) збільшилася до цього часу на 0,95 долара (1,76%) - до 54,90 долара за барель. На попередніх торгах WTI впала на 4,63 долара (7,9%), до 53,95 долара за барель.

Аналітики пов'язують підвищення цін на нафту з заявою Президента США Дональда Трампа, який у четвер 1 серпня пообіцяв ввести нові мита у розмірі 10% на імпортовані товари з Китаю вартістю 300 млрд доларів на рік.

"США почнуть 1 вересня вводити невеликі додаткові мита у 10% на решту товарів, що надходять з Китаю до нашої країни, вартістю $300 млрд", - написав Трамп у Twitter.

Ескалація торгової війни США з Китаєм підтверджує найгірші побоювання ринку щодо надлишку палива, кажуть експерти; якщо ситуація погіршиться, від ОПЕК чекатимуть нового скорочення видобутку.