Коболєв сказав, скільки газу у підземних сховищах належить іноземним компаніям

НАК "Нафтогаз України" має контракти на зберігання газу у підземних сховищах газу (ПСГ) із 31 іноземною компанією; усього у режимі "митний склад" в українських сховищах зберігається 1,4 млрд кубометрів газу.

Про це у Facebook написав голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

"Довіра міжнародних компаній – це те, що коштує дуже дорого та вимагає цілковитої прозорості, років наполегливої праці. Наразі маємо контракти з 31 іноземною компанією на зберігання газу в українських ПСГ, вони закачали до наших сховищ та зберігають в режимі митного складу вже 1,4 млрд кубометрів газу – ця цифра суттєво перевищує наші попередні очікування", - написав Коболєв.

Всього у ПСГ України зараз знаходиться більше 4 млрд кубометрів газу, який належить компаніям, що не входять до групи Нафтогаз. Голова НАК запевнив, що усі гравці ринку отримали рівний та недискримінаційний доступ до потужностей зі зберігання газу, можливість працювати у режимі митного складу.

"Ми уважно вивчаємо всі проблеми, які виникають у наших партнерів і робимо все можливе для максимального завантаження сховищ. Впевнений, коли запрацює послуга "транспортування на короткі відстані" (short-haul services), використання українських ПСГ для міжнародних компаній стане ще привабливішим.

Але, на думку керівника Нафтогазу, є ще один фактор, від якого залежатиме майбутнє українських сховищ, – це проведення анбандлінгу за правильною моделлю. Після його завершення українськими ПСГ, зазначив Коболєв, має керувати фаховий та надійний оператор, який користується довірою учасників ринку.

“Вважаю, що оновлений Нафтогаз в черговий раз довів свою здатність керувати українськими газовими сховищами саме таким чином", - наголосив він Коболєв.