Ціни на бензин А-95 на заправках Київщини не змінилися

Середня ціна на бензин марки А-95 на АЗС у Києві та області станом на 8 годину ранку 2 серпня 2019 року становить 29,04 грн за літр.

Про це свідчать дані ресурсу Vseazs.com.

На Київщині найдешевший бензин А-95 сьогодні вранці можна придбати на АЗС "Мотто" за ціною 26,59 грн за літр.

На АЗС MANGO літр бензину марки А-95 пропонують за ціною 26,69 грн за літр.

На АЗС "Люксвен" літр бензину марки А-95 пропонують по 26,89 грн.

На АЗС "БРСМ-нафта" літр бензину А-95 коштує 26,99 грн.

На автозаправках SUN OIL, Chipo бензин А-95 можна придбати по 27,49 грн за літр.

На АЗС "Золотий Гепард", "Формула", ANP і "Авіас" пропонують бензин А-95 по 27,95 грн за літр.

На АЗС "Авіас плюс" і "Укрнафта" бензин А-95 коштує 28,00 грн за літр.

На автозаправках UPG продають бензин марки А-95 по 28,20 грн за літр.

Мережа АЗС "Маркет" пропонує літр бензину А-95 по 28,48 грн.

На АЗС "Авантаж 7", "АМІС" бензин А-95 коштує 28,49 грн за літр.

На АЗС "КЛО", BVS бензин марки А-95 продають по 28,99 грн за літр, на останній подешевшав на 10 коп.

Мережа АЗС Glusco пропонує літр бензину А-95 по 29,35 грн.

На АЗС "Народна" пропонують бензин А-95 по 29,95 грн за літр.

На автозаправках Shell бензин марки А-95 коштує 30,49 грн за літр.

На АЗС OKKO і WOG бензин А-95 можна придбати по 30,99 грн за літр.

Найдорожчий бензин А-95 сьогодні пропонують на АЗС Socar - по 31,49 грн за літр.