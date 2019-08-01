Коболєв наполягає на законодавчому врегулюванні процесу анбандлінгу

Для реалізації в Україні процесу анбандлінгу в січні 2020 року необхідне прийняття Верховною Радою закону про незалежного оператора газотранспортної мережі.

Про це голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв сказав у інтерв'ю німецькому діловому виданню Handelsblatt.

"Тепер новий парламент повинен прийняти закон як основу для незалежного оператора газової мережі", - сказав Коболєв.

Він пояснив, що група трубопроводів, яку планується виокремити від Нафтогазу, вже сформована за будь-яких умов. Тепер законодавці мають вирішити, як ця компанія може легально функціонувати незалежно за українським законодавством, але також у повній відповідності з Третім енергетичним пакетом ЄС.

«Нам тут потрібен вільний ринок. І, звичайно, нам також потрібна ще одна реформа корпоративного управління Нафтогазу», - підкреслив Коболєв.

Посадовець сподівається на зацікавленість іноземних інвесторів. Як відомо, приватизація Нафтогазу заборонена законодавством, але керівник НАК із командою пропонують змінити закон, оскільки вважають свою компанію "одним з найперспективніших кандидатів на IPO" за моделлю норвезького Statoil.

Для підготовки компанії до IPO достатньо трьох років, вважає очільник Нафтогазу. Після цього акціонер - Українська держава - може, на його думку, прийняти рішення про вихід компанії на IPO.

Коболєв каже, що новий парламент «дуже ймовірно» ухвалить необхідні для цього рішення, адже це було б благом не лише для газової сфери, а й для всієї країни.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2019 року уряд схвалив модель анбандлінгу НАК "Нафтогаз України", що базується на принципі власності, - OU (Ownership unbundling). Ця модель передбачає виведення як оператора, так і ГТС за межі групи Нафтогаз: подання ПАТ "Магістральні газопроводи України" заявки на сертифікацію, підписання транзитної угоди та отримання майна, необхідного для здійснення транспортування газу ПАТ «МГУ».

У МГУ зазначали, що це рішення не потребує додаткових законодавчих змін, наприклад, прийняття закону про концесію, як це було б необхідно для імплементації моделі ISO.

НАК "Нафтогаз України", у свою чергу, виступає за іншу модель анбандлінгу - ISO (Independent System Operator). Модель ISO - це коли газотранспортні активи залишаються у Нафтогазу, проте оператор передається незалежному органу/стороні.

Як відомо, анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії. Здійснюється на виконання ст. 9 Директиви 2009/73/ЄС.