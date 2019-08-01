Цьогоріч банки отримали 31 мільярд чистого прибутку — НБУ

Платоспроможні банки за І півріччя 2019 року отримали 31 млрд грн чистого прибутку, що на 22,7 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"У I півріччі 2019 року платоспроможні банки отримали 31 млрд грн чистого прибутку. За аналогічний період минулого року банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 8,3 млрд грн. Загалом доходи банків за шість місяців поточного року зросли на 31%, до 121 млрд грн, витрати – на 7%, до 90 млрд грн", - йдеться у повідомленні НБУ.

Прибуток був сформований здебільшого ПриватБанком (18,3 млрд грн) та групою банків з іноземним капіталом (9 млрд грн).

Суттєве зростання прибутковості банківської системи у I півріччі 2019 року стало можливим завдяки зростанню чистих процентного та комісійного доходів банків на 20% (до 39,3 млрд грн) та 17% (до 20,8 млрд грн), відповідно. Високу динаміку зростання процентних доходів зумовлюють такі чинники: високий спред між відсотковими ставками за активами й зобов’язаннями банків у роздрібному сегменті та значний попит на роздрібні кредити. Зростання комісійного доходу зумовлене збільшенням обсягів безготівкових платежів, а також стрімким розвитком споживчого кредитування, що генерує значні комісії.

Водночас позитивний результат банків від переоцінки та від операцій купівлі-продажу у січні-червні 2019 року становив 10,4 млрд грн, тоді як за аналогічний період 2018 року мав від’ємне значення (-2,1 млрд грн). Крім того, обсяг відрахувань банками у резерви скоротився на 31% – з 9,4 млрд грн у I півріччі 2018 року до 6,4 млрд грн у I півріччі 2019 року.

«Другий рік поспіль банки отримують високі прибутки переважно за рахунок стрімкого розвитку споживчого кредитування, яке зростає на близько 30% у річному обчисленні. Також збільшенню прибутку сприяють висока чиста процентна маржа та зростання комісійних доходів, зумовлене підвищенням попиту на банківські послуги. Сьогодні банківський сектор працює у сприятливих умовах, адже після проведеного у 2015-2017 роках оздоровлення сектору на ринку майже не залишилось слабких фінустанов. За нашими оцінками, в середньостроковій перспективі висока операційна ефективність та прибутковість збережуться», – зазначила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

Також за I півріччя 2019 року зменшилася частка збиткових банків. Станом на 1 липня 2019 року із 76 платоспроможних банків прибутковими були 66. Вони за цей період отримали чистий прибуток у 31,9 млрд грн, що перекрило 0,9 млрд грн збитків десяти банків. За підсумками 2018 року збитковими були 14 з 77 діючих банків.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році банківський сектор отримав 21 млрд грн чистого прибутку.