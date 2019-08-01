Фонд гарантування продав перший мегапул банківських активів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав перший мегапул з невикуплених раніше активів десяти банків за 91,96 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування реалізував перший мегапул з невикуплених раніше активів, що виставлялися на торги у складі 1-1,5-мільярдних пулів... До його складу входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання та фізичними особами, а також дебіторської заборгованості. Ціна продажу становить 91,96 млн грн", - йдеться в повідомленні Фонду.

Усі активи, які увійшли у мегапул, перебувають на балансі десяти неплатоспроможних банків, а саме: АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «Радикал Банк», ПАТ «Укрбізнесбанк», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Профін Банк», ПАТ КБ «Євробанк», АТ «Дельта Банк», ПАТ «Платинум Банк», АТ «Імексбанк».

У Фонді гарантування зазначають, що початкова ціна пулу становила 459,78 млн грн. Аукціон відбувся 22 липня 2019 року на майданчику ТОВ «Ексіто Партнерс і Коен Україна». Торги відбувалися за голландською моделлю аукціону, тобто ціна поетапно знижувалася. Єдиний учасник торгів зробив першу ставку на рівні 91,96 млн грн і, оскільки не було інших цінових пропозицій, ця ставка стала остаточною.