Державна зернова корпорація збільшила дохід на 3,4 мільярда

ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" за підсумками 2018/2019 маркетингового року (МР) збільшило свій консолідований дохід на 3,41 млрд грн порівняно із попереднім сезоном.

По це повідомляє пресслужба Державної продовольчо-зернової корпорації України.

“За підсумками 2018/2019 МР корпорація збільшила свій консолідований дохід з 10,4 млрд грн 2017/2018 МР (у т.ч. за І півріччя 2018 р. 6 млрд грн) до 13,81 млрд грн ( в т.ч. за 1 півріччя 2019 р. - 9,3 млрд грн) за рахунок збільшення обсягів експорту зернових та зростання реалізації готової продукції", - йдеться у повідомленні.

При цьому операційний прибуток за 2018/2019 МР збільшився майже втричі та сягнув майже 223 млн грн (проти до операційного збитку близько 278 млн грн за аналогічний період 2017/2018 МР).

Зазначається, що за результатами 2018/2019 МР частка ДПЗКУ в загальному експорті українських зернових становила близько 5%. Корпорація увійшла до ТОП-5 експортерів кукурудзи з показником експорту в 1,86 млн тонн.

За інформацією пресслужби, обсяг експорту у минулому маркетинговому році зріс на 26% - до 2,4 млн тонн зерна (у т.ч. за перше півріччя 2019 року - 1,722 млн тонн) порівняно з 1,9 млн тонн у 2017/2018 МР (у т.ч. за 1 півріччя 2018 року – 1,12 млн тонн).

У компанії наголошують також на зростанні у сегменті готової продукції. Так, обсяг реалізації борошна та висівок за підсумками 2018/2019 МР збільшився на 59% - до 180 тис. тонн ( в т.ч. за перше півріччя 2019 рокуу – 101 тис. тонн). Виручка сегмента зросла на 76% - з 542 млн грн за підсумками 2017/2018 МР до 953 млн грн в 2018/2019 МР.

Суттєве зростання виручки зумовлене не лише збільшенням обсягів, а й зростанням ціни реалізації готової продукції за рахунок диверсифікації продажів через роздрібні торговельні мережі.

Як повідомляв Укрінформ, ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" - національний оператор зернового ринку України. Підприємство було створене у 2010 році.

На 2019 рік корпорація запланувала енергомодернізацію своїх зерносховищ та нарощування потужностей власної перевалки зерна морем. Також триватиме процес адаптації переробних філій ДПЗКУ до вимог системи безпечності харчових продуктів 22000:2005 (HACCP). Заплановані витрати на капітальні інвестиції у нинішньому році - 179,8 млн грн.

У липні 2019 року Кабмін призначив на посаду голови правління ДПЗКУ Ірину Марченко.