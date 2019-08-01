Україна готова до опалювального сезону на 60% - Зубко

Готовність житлового фонду України до опалювального сезону становить 60%.

Про це на селекторній нараді з регіонами щодо підготовки до опалювального сезону заявив віцепрем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Житловий фонд України готовий до опалювального сезону на 60%", - сказав Зубко.

Він підкреслив, що соціальні об’єкти (школи, дитячі садки та лікарні) будуть повністю готові вже до 1 вересня. Віцепрем’єр-міністр також додав, що до початку опалювального сезону місцева влада має зосередитись на встановленні будинкових лічильників.

"Українці мають сплачувати лише за спожиту послугу, а не за нараховані нормативи", — зазначив він.