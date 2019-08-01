Герус пропонує "навантажити" олігархів і пустити кошти на субсидії

В Україні за рахунок збільшення податкового навантаження на олігархів можна отримати до бюджету додатково 10-15 мільярдів гривень забезпечити субсидіями мільйон домогосподарств.

Про це заявив представник Президента в уряді Андрій Герус в ефірі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Грошей немає, у тому числі тому, що у нас податки збирали специфічно. Податкові пільги роздавали або продавали для фінансово-промислових груп, олігархів, бюджет недонаповнювався. Ми зараз проводимо аудит діяльності Верховної Ради за останні кілька років у частині роздачі чи продажу податкових пільг. Уже видно деякі речі, які треба відміняти або змінювати. Мінімум на 10-15 млрд грн бюджет України можна донаповнити додатково. Ці кошти можуть бути використані для додаткового субсидіювання незабезпечених верств населення", - сказав Герус.

За його оцінкою, субсидії можуть додатково отримати 1 млн домогосподарств із незабезпечених верств населення.

"Багаті люди, які можуть платити, не мають користуватися пільгами", - висловив думку представник Президента в уряді.

Він зазначив, що торік відбулися зміни у критеріях визначення субсидіантів, після чого кількість отримувачів допомоги від держави скоротилася із майже 7 млн домогосподарств (за наявних 15 млн по всій Україні - ред.) до 3,6 млн.

"Ми хочемо уточнити ці критерії, щоб держава допомагала таким сім'ям", - додав Герус.