У новій податковій службі — вже 400 працівників

З Державної фіскальної служби 400 осіб уже переведено до новоствореної Державної податкової служби.

Про це на брифінгу сказав голова Державної податкової служби Сергій Верланов, повідомляє кореспондент Укрінформу

"На сьогодні переведено вже 400 осіб", - сказав Верланов.

За його словами, головною метою є оновлення керівного складу ДПС, однак люди, які мають хорошу репутацію та високий професіоналізм, будуть переведені до нової структури.

Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про утворення Державної податкової та Державної митної служб (ДМС) шляхом реорганізації Державної фіскальної служби шляхом поділу. 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС, а 20 березня оголосив конкурс на обіймання посад керівників ДПС і ДМС.

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8 травня 2019 року головою Державної податкової служби призначено переможця конкурсу Сергія Верланова, який до цього працював заступником міністра фінансів.