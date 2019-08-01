Світові ціни на нафту знижуються на заявах зі США

Ціни на нафту знижуються після того, як Федеральна резервна система (ФРС) дала зрозуміти, що липневе зниження базової процентної ставки — не привід очікувати подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Жовтневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на 0,69 долара (на 1,06%) - до 64,36 доларів за барель. В середу їх ціна піднялася на 0,45 долара (на 0,7%), склавши на закриття 65,17 доларів за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці знижуються на 0,72 долара (на 1,23%) - до 57,86 доларів за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна збільшилася на 0,53 долара (на 0,91%) і завершила день на позначці 58,58 доларів за барель.

Ціна нафтових контрактів на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) у четвер знизилася на 1% - до 441,8 юаня за барель. Днем раніше вона збільшилася на 0,5%.

Експерти пов'язують зниження нафтових котирувань із заявою голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла на прес-конференції за підсумками липневого засідання ФРС, де базова ставка була знижена на 0,25 процентного пункту — до 2-2,25% річних. Зменшення відбулося вперше з 2008 року і співпало з прогнозами аналітиків та учасників ринку, хоча деякі експерти розраховували на більш значне скорочення (на 0,5 п. п.) ставки і подальше пом'якшення грошово-кредитної політики. Пауелл заявив, що не очікує тривалого періоду скорочення процентних ставок.

При цьому, вчора міністерство енергетики США повідомило, що товарні запаси нафти в країні минулого тижня впали на 8,496 млн барелів. Таким чином, зниження запасів було зафіксовано вже сьомий тиждень поспіль. Аналітики, опитані S&P Global Platts, прогнозували в середньому падіння запасів нафти всього на 3,9 млн барелів.