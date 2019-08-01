Світові ціни на нафту знижуються на заявах зі США
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Жовтневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на 0,69 долара (на 1,06%) - до 64,36 доларів за барель. В середу їх ціна піднялася на 0,45 долара (на 0,7%), склавши на закриття 65,17 доларів за барель.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці знижуються на 0,72 долара (на 1,23%) - до 57,86 доларів за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна збільшилася на 0,53 долара (на 0,91%) і завершила день на позначці 58,58 доларів за барель.
Ціна нафтових контрактів на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) у четвер знизилася на 1% - до 441,8 юаня за барель. Днем раніше вона збільшилася на 0,5%.
Експерти пов'язують зниження нафтових котирувань із заявою голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла на прес-конференції за підсумками липневого засідання ФРС, де базова ставка була знижена на 0,25 процентного пункту — до 2-2,25% річних. Зменшення відбулося вперше з 2008 року і співпало з прогнозами аналітиків та учасників ринку, хоча деякі експерти розраховували на більш значне скорочення (на 0,5 п. п.) ставки і подальше пом'якшення грошово-кредитної політики. Пауелл заявив, що не очікує тривалого періоду скорочення процентних ставок.
При цьому, вчора міністерство енергетики США повідомило, що товарні запаси нафти в країні минулого тижня впали на 8,496 млн барелів. Таким чином, зниження запасів було зафіксовано вже сьомий тиждень поспіль. Аналітики, опитані S&P Global Platts, прогнозували в середньому падіння запасів нафти всього на 3,9 млн барелів.