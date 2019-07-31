Позичальникам "теплих кредитів" цьогоріч відшкодували вже близько 100 мільйонів

У поточному році за урядовою програмою з енергозбереження "теплі кредити" позичальникам уже компенсували близько 100 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

"Держенергоефективності здійснило у липні чергову компенсацію за «теплими кредитами», а саме – виплатило майже 20 млн грн. Близько 17 млн грн – для ОСББ, 3 млн грн – для утеплення приватних будинків. Всього у цьому році урядом відшкодовано близько 100 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Кошти спрямовано на рахунки позичальників в Укргазбанку, Ощадбанку, ПриватБанку, Укрексімбанку.

"Додаткову підтримку можна отримати у рамках понад 160 місцевих програм здешевлення «теплих кредитів», на які виділено понад 170 млн гривень. У цьому році із місцевих бюджетів вже виплачено майже 50 млн грн учасникам таких програм", - нагадали в агентстві.

Загалом, з початку дії програми у 2014 р. і по сьогодні із держбюджету компенсовано 2,5 млрд гривень.