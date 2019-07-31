Наглядову раду ПриватБанку очолила колишня консультантка МВФ

Наглядову раду ПриватБанку очолила колишня консультантка МВФ

Укрінформ
Головою наглядової ради ПриватБанку було обрано Шерон Icкі, колишню міжнародну радницю управління технічної допомоги Казначейства США та експерт-консультантку МВФ.

Про це йдеться у пресрелізі банку

"31 липня 2019 року на першому засіданні нового складу наглядової ради ПриватБанку було обрано її голову, якою стала Шерон Icкі, в минулому міжнародний радник Управління технічної допомоги Казначейства США та експерт-консультант МВФ", - зазначається в повідомленні.

Міністр фінансів України Оксана Маркарова привітала новий склад наглядової ради банку та новообраного голову і нагадала про те, що перед ними стоїть дуже складна і відповідальна задача: на базі досягнень попередніх років виконати цілі, які закладені в політиці власності та стратегії ПриватБанку.

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"Відповідно до стратегії розвитку сектору державних банків, яка є політикою власності для державних банків, ПриватБанк повинен бути стабілізований, оздоровлений, розвинений і повернутий на ринок шляхом приватизації до 2022 року", - сказала Маркарова.

Як повідомлялося, 17 липня 2019 року уряд затвердив склад незалежних членів наглядової ради ПриватБанку з претендентів, які були визначені за результатами конкурсного відбору, згідно з постановою Кабміну №267 від 27 березня 2019 року.

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