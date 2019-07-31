Наглядову раду ПриватБанку очолила колишня консультантка МВФ

Головою наглядової ради ПриватБанку було обрано Шерон Icкі, колишню міжнародну радницю управління технічної допомоги Казначейства США та експерт-консультантку МВФ.

Про це йдеться у пресрелізі банку.

"31 липня 2019 року на першому засіданні нового складу наглядової ради ПриватБанку було обрано її голову, якою стала Шерон Icкі, в минулому міжнародний радник Управління технічної допомоги Казначейства США та експерт-консультант МВФ", - зазначається в повідомленні.

Міністр фінансів України Оксана Маркарова привітала новий склад наглядової ради банку та новообраного голову і нагадала про те, що перед ними стоїть дуже складна і відповідальна задача: на базі досягнень попередніх років виконати цілі, які закладені в політиці власності та стратегії ПриватБанку.

"Відповідно до стратегії розвитку сектору державних банків, яка є політикою власності для державних банків, ПриватБанк повинен бути стабілізований, оздоровлений, розвинений і повернутий на ринок шляхом приватизації до 2022 року", - сказала Маркарова.

Як повідомлялося, 17 липня 2019 року уряд затвердив склад незалежних членів наглядової ради ПриватБанку з претендентів, які були визначені за результатами конкурсного відбору, згідно з постановою Кабміну №267 від 27 березня 2019 року.