Уряд розширив дію постанови про мита на скраплений газ з Росії

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №624 від 17 липня 2019 року про введення спеціального мита на скраплений газ з Росії, додавши до неї нові товарні коди.

Нова постанова під №678 від 24 липня опублікована в Урядовому кур'єрі №144 від 31 липня 2019 року, передає кореспондент Укрінформу.

Початкова редакція постанови №624 про введення спеціальних мит на трубопровідні дизпаливо і скраплений газ передбачала санкції тільки щодо одного з десятка товарних кодів скрапленого газу — УКТЗЕД 2711 12 11 00 (пропан як паливо з чистотою не менше 99%). За цим кодом у минулому році в Україну було імпортовано лише 1% із загального імпорту скрапленого газу (1,3 млн тонн).

У новій постанові (№678) вказані 8 товарних кодів, за якими у 2018 році в Україну надійшли всі 100% імпортного скрапленого газу. Це 2711 12 97 00 (пропан), 2711 13 97 00 (бутан), 2711 12 94 00 (пропан для хімічних процесів), 2711 12 19 00 (пропан для інших цілей), 2711 13 91 00 (бутан з чистотою від 90% до 95%), 2711 12 11 00 (пропан з чистотою не менше 99%), 2711 13 10 00 (бутан для специфічних процесів переробки) і 2901 10 00 10 (бутан, ізобутан).

Стосовно всіх кодів діятимуть однакові імпортні мита: з 1 серпня - 1,75%, з 1 жовтня - 3%.

У постанові Уряду також зазначено, що у разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів, щодо яких застосовується спеціальне мито, такі товари відпускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати спеціального мита за визначеними постановою ставками.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 серпня в Україні запроваджується спеціальне мито на імпорт дизельного палива та скрапленого газу, що імпортуються з Росії. Спеціальне мито на дизельне паливо, що поставляється трубопровідним транспортом, буде становити 3,75% з 1 серпня та 4% із 1 жовтня 2019 року. Спецмито на поставки скрапленого газу дорівнюватиме 1,75% з 1 серпня та 3,0% із 1 жовтня.

За оцінками представника президента в уряді Андрія Геруса, у результаті запровадження спецмит український бюджет додатково отримуватиме близько 2 млрд грн на рік.

Імпорт скрапленого газу з Росії у 2018 році становив 503 тис. тонн або 29% від обсягу внутрішнього ринку. У першому півріччі 2019 року до України було поставлено 317,6 тис. тонн цього пального з Росії, його частка на внутрішньому ринку збільшилася до 37%.