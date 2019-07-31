Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію Укргазпромбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на рік продовжив термін ліквідації ПАТ "Укргазпромбанк" до 14 вересня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 29 липня 2019 року про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «Укргазпромбанк» строком на один рік з 15 вересня 2019 року до 14 вересня 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, банк було віднесено до категорії неплатоспроможних 7 квітня 2015 року у зв'язку зі здійсненням ризикової діяльності, у вересні 2015 року Національний банк прийняв постанову про ліквідацію ПАТ "Укргазпромбанк" та відкликання у нього банківської ліцензії.