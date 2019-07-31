Нафтогаз не постачатиме газ 10 опалювальним компаніям через борги

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

«Керуючись вимогами законодавства, Нафтогаз надіслав таким боржникам письмові повідомлення щодо необхідності самостійного припинення газоспоживання з 1 серпня 2019 року, якщо до цього часу відповідні розрахунки не будуть здійснені», — повідомили у Нафтогазі та додали, що якщо такі теплогенеруючі компанії не припинять споживати газ Нафтогазу, то їх відключать від газопостачання примусово.

Загалом повідомлення стосується теплогенеруючих компаній у Чернігові, Броварах, Токмаці (Запорізька область), Яворові (Львівська область), Харкові, Вінниці, Глевасі (Київська область) та Житомирі.

Також у Нафтогазі повідомляли про можливий зрив опалювального сезону у двох містах на Львівщині.

Зазначимо, що через значну заборгованість перед Нафтогазом ледь не зірвався початок попереднього опалювального сезону у низці українських міст, зокрема у Смілі. 1 березня місто сплатило визначений договором про реструктуризацію борг.

У Нафтогазі повідомляли, що через двомісячну прострочку комунального підприємства Сміли, місту можуть припинити постачати газ для опалення будинків.

Нагадаємо, що на початку опалювального сезону у низці міст України виникли проблеми з отриманням газу для опалення будинків від Нафтогазу. Зокрема, Нафтогаз відмовлявся постачати газ через значні борги комунальних підприємств за газ.

У справу втрутився президент Петро Порошенко, який заявив, що «крутити вентиль — це не є справа президента». Він дав місцевій владі декілька годин на те, аби дати опалення у місті.

17 листопада 2018 року у ДСНС оголосили, що у Смілі всі будинки підключили до опалення.