Фонд гарантування завершив ліквідацію банку Курченка

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію ПАТ "Реал банк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Відповідно до статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 29 липня 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення ПАТ «Реал Банк» як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 13 травня 2014 року НБУ прийняв рішення ліквідувати ПАТ «Реал Банк» через відсутність потенційних інвесторів, готових вивести банк з ринку.

Як повідомлялося, бізнесмена Сергія Курченка звинувачують у заволодінні коштами ПАТ "Реал банк" в особливо великих розмірах на загальну суму 4 707 267 476,52 грн під час видачі кредитів підконтрольним Курченку підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою їх легалізацією.