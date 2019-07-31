Нафта дорожчає, Brent перевищила $65 за барель

Ціни на нафту еталонних марок підвищуються в ході торгів у середу на сигналах скорочення запасів палива в США за підсумками чергового тижня.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вересневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $0,52 (0,8%) - до $65,24 за барель. На торгах у вівторок ціна зросла на $1,01 (1,59%) і становила на закриття $64,72 за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на вересень на електронній сесії на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) збільшилася на $0,37 (0,64%) - до $58,42 за барель. На попередніх торгах WTI подорожчала на $1,18 (2,07%), до $58,05 за барель.

Напередодні з даних Американського інституту нафти (API) стало відомо, що запаси нафти в США минулого тижня впали на 6,02 млн барелів. Якщо ці дані підтвердяться в офіційному звіті Міністерства енергетики, який буде оприлюднений у середу, тижневе скорочення запасів стане сьомим поспіль.

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Опитані Bloomberg аналітики вважають, що Міненерго повідомить про менш істотне зниження нафтових запасів - на 2,75 млн барелів.

Ринок також продовжує стежити за ситуацією на Близькому Сході, де через конфлікт Ірану зі США збільшилися ризики для безпечного проходу суден по Ормузькій протоці. Напруженість посилилася після того, як Вашингтон посилив санкції проти Ірану.

Раніше влада Гібралтару затримала танкер Grace 1, команду якого підозрюють у постачання іранської нафти в Сирії в обхід санкцій ЄС, після чого збройні сили Ірану заарештували танкер, що йшов під британським прапором.

У відповідь на це США і Велика Британія направили в регіон військові кораблі для охорони судів в Ормузькій протоці. Тим часом іранське агентство "Мехр" з посиланням на командувача ВМС Ірану Хосейна Ханзаді повідомило, що Іран і Росія до кінця 2019 року проведуть спільні військово-морські навчання в Індійському океані.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 65,22 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,91 долара за барель, що на 28 центів вище рівня закриття торгів ($64,63).