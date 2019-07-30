Річну квоту на експорт м'яса птиці до ЄС збільшать у 2,5 разу - МЕРТ

Україна та Європейський союз підписали угоду, яка перебачає поступове збільшення квоти на експорт м'яса птиці з України у 2,5 разу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"Сьогодні, 30 липня Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів підписав Угоду між Україною та Європейським Союзом про збільшення квоти для українських експортерів м’яса птиці, передбаченої Угодою про асоціацію між Україною та ЄС", - ідеться у повідомленні.

Згідно зі змінами, річна квота на м’ясо птиці та переробленого м’яса птиці буде поступово збільшена у 2,5 разу.

Вказані зміни набудуть чинності після їх ратифікації парламентами обох сторін, наголосили в міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 липня Україна повністю використала квоти на безмитний експорт агропродовольчої продукції до ЄС по 9 групах товарів, а саме: меду, цукру, крупам і борошну, обробленому крохмалю, обробленим томатам, виноградному і яблучному сокам, пшениці, кукурудзі і вершковому маслу.

В Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що до кінця року закриють квоти по ячменю (наразі використано 79%), м’ясу птиці (75%), солоду і пшеничній клейковині (58%) та крохмалю (53%).

За даними Єврокомісії, у травні 2019 року Україна посіла перше місце серед країн світу за обсягами зростання експорту сільськогосподарської продукції до країн Євросоюзу.