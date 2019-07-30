Мінагро запрошує вітчизняних виробників на спецвиставку до Японії

Мінагро запрошує вітчизняних виробників на спецвиставку до Японії

Укрінформ
Міністерство аграрної політики та продовольства запрошує українських виробників на спеціалізовану виставку до Японії.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"2-4 жовтня 2019 р. у м. Токіо (Японія) відбудеться найбільша спеціалізована виставка «Food ingredients Japan». На виставці буде представлений український стенд, який організовується компанією COIN в рамках проекту «Відкриваємо ринок країни, де сходить сонце» та спрямований на подальше фокусне просування української агропродовольчої продукції в Японії. Учасникам українського стенду на «Food ingredients Japan» надаватиметься грантове фінансування для покриття частини витрат на участь", - йдеться у повідомленні Мінагро.

Зазначається, що участь компаній у виставці буде реалізовано за підтримки Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP), який фінансується Міністерством міжнародних справ Канади, співфінансується та реалізується Менонітською Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA).

У 2019 році очікується 42 тис. відвідувачів виставки та 900 стендів експонентів. Захід фокусується на 2 типах інгредієнтів: натуральні інгредієнти (овочі й фрукти, соки, злаки, бобові, фітопродукти, спеції, олії, молокопродукти, риба, яєчна продукція, м’ясо, інші); харчові добавки (приправи, ароматизатори, підсолоджувачі, стабілізатори, барвники, ферменти, засоби для покращення смаку).

Український стенд на спеціалізованій виставці «Food ingredients Japan» є вже другим консолідованим представленням української агропродовольчої продукції в Японії та відповідає схваленій урядом 10 липня 2019 року Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України до 2026 року.

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Нагадаємо, 5-8 березня 2019 року в м. Токіо вперше відкрився український павільйон в рамках міжнародної виставки продуктів харчування та напоїв «FOODEX Japan 2019». У павільйоні було представлено продукцію 13 виробників, які розмістилися на 9-ти індивідуальних та 1-му галузевому колективному стенді.

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