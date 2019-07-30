Мінагро запрошує вітчизняних виробників на спецвиставку до Японії

Міністерство аграрної політики та продовольства запрошує українських виробників на спеціалізовану виставку до Японії.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"2-4 жовтня 2019 р. у м. Токіо (Японія) відбудеться найбільша спеціалізована виставка «Food ingredients Japan». На виставці буде представлений український стенд, який організовується компанією COIN в рамках проекту «Відкриваємо ринок країни, де сходить сонце» та спрямований на подальше фокусне просування української агропродовольчої продукції в Японії. Учасникам українського стенду на «Food ingredients Japan» надаватиметься грантове фінансування для покриття частини витрат на участь", - йдеться у повідомленні Мінагро.

Зазначається, що участь компаній у виставці буде реалізовано за підтримки Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP), який фінансується Міністерством міжнародних справ Канади, співфінансується та реалізується Менонітською Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA).

У 2019 році очікується 42 тис. відвідувачів виставки та 900 стендів експонентів. Захід фокусується на 2 типах інгредієнтів: натуральні інгредієнти (овочі й фрукти, соки, злаки, бобові, фітопродукти, спеції, олії, молокопродукти, риба, яєчна продукція, м’ясо, інші); харчові добавки (приправи, ароматизатори, підсолоджувачі, стабілізатори, барвники, ферменти, засоби для покращення смаку).

Український стенд на спеціалізованій виставці «Food ingredients Japan» є вже другим консолідованим представленням української агропродовольчої продукції в Японії та відповідає схваленій урядом 10 липня 2019 року Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України до 2026 року.

Нагадаємо, 5-8 березня 2019 року в м. Токіо вперше відкрився український павільйон в рамках міжнародної виставки продуктів харчування та напоїв «FOODEX Japan 2019». У павільйоні було представлено продукцію 13 виробників, які розмістилися на 9-ти індивідуальних та 1-му галузевому колективному стенді.