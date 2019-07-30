АМКУ розгляне зловживання у виробництві мінеральних азотних добрив

Антимонопольний комітет України 1 серпня планує розглянути справу щодо зловживання монопольним становищем ПАТ «Азот», ПрАТ «Сєвєродонецьке обєднання Азот», ПрАТ «Рівнеазот», ТОВ «НФ Трейдінг Україна».

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"1 серпня 2019 року Антимонопольним комітетом України планується розглянути справу щодо зловживання монопольним (домінуючим) становищем ПАТ «Азот», ПрАТ «Сєвєродонецьке обєднання Азот», ПрАТ «Рівнеазот», ТОВ «НФ Трейдінг Україна» (далі – Група ) на ринку первинної реалізації мінеральних азотних добрив", - йдеться в повідомленні.

Розслідуванням АМКУ встановлено, що учасники Групи, займаючи монопольне становище на ринку у 2014-2017 роках, зловживали ним, вдаючися до таких дій: внутрішньогруповий перепродаж природного газу, що міг призвести до завищення ціни реалізації добрив споживачам у 2014 – 2015 роках, зупинка виробництва добрив заводами ПАТ «Азот», ПрАТ «Сєвєродонецьке обєднання Азот», ПрАТ «Рівнеазот» у березні 2017 року, хоча ТОВ «НФ Трейдінг Україна» отримало передоплату за них. Також Групою протягом 4 місяців не вчинено дій для відновлення виробництва та забезпечення добривами аграріїв у період весняно-польових робіт.

За вказані порушення Законом України «Про захист економічної конкуренції» передбачено застосування відповідних санкцій.