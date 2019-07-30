Середній дохід ВПО є "помітно нижчим" за аналогічний показник по Україні

Середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства ВПО становить 2 667 грн і є значно нижчим за загальноукраїнський показник (4696 грн).

Про це йдеться в результатах дослідження Національної системи моніторингу "Ситуація з ВПО", яке є в розпорядженні Укрінформу.

"Добробут ВПО дещо покращився порівняно з попереднім раундом, про що свідчить збільшення середньомісячного доходу на одного члена домогосподарства ВПО, який становив у січні-березні 2019 року 2 667 грн", - йдеться у повідомленні.

Втім, як йдеться у звіті, отримані результати опитування "продовжують відображати загальну економічну незахищеність домогосподарств ВПО".

"Середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства ВПО помітно нижчий за цей показник для українських домогосподарств у цілому (2 667 грн та 4696 грн відповідно). Крім того, рівень середньомісячного доходу ВПО залишається низьким порівняно з фактичним прожитковим мінімумом, розрахованим Мінсоцполітики України (3586 грн)", - зазначили автори звіту.

Як зазначається, найбільшою проблемою, на яку вказали ВПО, був брак власного житла (37%); більшість ВПО продовжують жити в орендованому житлі: 49% мешкають в орендованих квартирах, 9% - в орендованих будинках, і 4% - в орендованих кімнатах.

Також, як йдеться у звіті, ситуація із зайнятістю ВПО "дещо покращилась порівняно з попереднім раундом дослідження" - в січні-березні 2019 року частка працевлаштованих ВПО становила 48% (44% опитаних - у попередньому звітному періоді відповідно).

Міжнародна організація з міграції (МОМ) у співпраці з МТОТ 30 липня презентувала черговий раунд звіту Національної системи моніторингу "Ситуація з ВПО в Україні" за період січень-березень 2019 року. У процесі дослідження людей опитали стосовно їхнього рівня зайнятості, добробуту, доступу до соціальних послуг, рівня інтеграції в місцеві громади.

Дослідження Національної системи моніторингу проводить Міжнародна організація з міграції (МОМ), Агентство ООН з питань міграції.

В останньому раунді було опитано 2 402 переселенців шляхом особистих інтерв’ю, а ще 4028 ВПО — шляхом телефонного інтерв’ю (з них — 803 інтерв'ю були проведені з ВПО, які повернулися на не підконтрольну уряду територію). Вибірка була створена на основі бази даних реєстрації ВПО, що ведеться Міністерством соціальної політики України.

Проєкт "Національна система моніторингу ситуації з ВПО в Україні" фінансується Європейським Союзом та впроваджується Міжнародною організацією з міграції (МОМ).