У двох аеропортах та митниці проводять обшуки — ДБР

Правоохоронці проводять обшуки на митному посту "Аеропорт "Київ" у Жулянах, у приміщенні Запорізької митниці Державної фіскальної служби і на митному посту "Запоріжжя-аеропорт".

Про це написала у Facebook заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.

"Проводимо кілька санкціонованих обшуків спільно з ГУВБ, ДФС та Генпрокуратурою на митному посту "Аеропорт "Київ" у Жулянах, у приміщенні Запорізької митниці ДФС, на митному посту "Запоріжжя-аеропорт", - повідомила вона.

Варченко уточнила, що слідчі дії проводяться у межах розслідування кримінальної справи стосовно посадовців Київської міської митниці ДФС, які, за версією слідства, зловживали своїм службовим становищем.

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"За нашою інформацією, вони пропустили через митний контроль літак однієї з авіакомпаній, не здійснивши належним чином його перевірку й не оформивши його відповідно до процедури. Цими діями завдано збитків державним інтересам України", - зазначила Варченко.

Наразі працівники ДБР проводять досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).