В Україні збільшуються виробництво та переробка сої

Минулорічні зміни порядку справляння ПДВ при експорті соєвих бобів сприяли збільшенню їх виробництва та переробки.

Про це заявив завідувач відділу фінансово-кредитної та податкової політики Інституту аграрної економіки(ІАЕ) Леонід Тулуш, повідомляє пресслужба ІАЕ.

“Наслідки реалізації “соєвих ПДВ-правок” – зміни порядку справляння ПДВ при здійсненні операцій із експорту соєвих бобів – виявились суттєво м’якшими для сільгоспвиробників, ніж це прогнозувалось аграрними експертами на етапі їх запровадження”, - заявив Тулуш.

Він нагадав, що свого часу, очікування учасників соєвого ринку від запровадження податкової новації кардинально різнились: від моделювання позитивних ефектів внаслідок збільшення обсягів переробки сої та, відповідно, доданої вартості, до прогнозування значних втрат доходів виробників, і, як наслідок, зниження посівних площ під соєю.

Втім, за інформацією науковця, завдяки зміні порядку справляння експортного ПДВ вдалося досягти суттєвого зростання виробництва та переробки сої.

У 2018 році посівні площі під соєю зросли у порівнянні з попереднім роком, а зібраний урожай став рекордним за всю історію України, сягнувши майже 4,5 млн тонн, що на 14,5% перевищувало показник 2017 року. Цього року, за прогнозами ІАЕ, також очікується незначне збільшення площ під соєю.

Також із початку 2019 року суттєво зросли обсяги переробки соєвих бобів: за І півріччя вони збільшилися майже в 1,5 разу проти відповідного періоду 2018 року.

При цьому, суттєво зменшився експорт соєвих бобів у непереробленому вигляді і збільшився експорт продуктів її переробки. Якщо у 2016/2017 маркетинговому році (МР) було експортовано понад 3,0 млн тонн сої, а у 2017/2018 МР – 2,8 млн тонн, то у 2018/2019 МР – лише 2,3 млн тонн соєвих бобів.

Проте, обсяги експорту соєвої олії у 2018/2019 МР у порівнянні з 2017/2018 МР зросли у 1,7раза. Ще більш відчутно збільшилися у 2018-2019 МР обсяги експорту соєвого шроту: більш як у 2 рази проти 2017-2018 МР. Таких показників, за словами Тулуша, вдалося досягти внаслідок суттєвого нарощення експортних поставок продуктів переробки сої на вже освоєні ринки. Це дозволило зменшити їх надмірну пропозицію на внутрішньому ринку та уникнути значного обвалу цін на сою. Адже саме з ціновим фактором були пов’язані найбільші побоювання сільгоспвиробників після запровадження нового механізму оподаткування ПДВ експортних поставок соєвих бобів – з огляду на те, що до 2018-2019 МР значна частка вирощеної в Україні сої спрямовувалась на експорт саме у непереробленому вигляді.

Суттєвих негативних наслідків не справило навіть зростання на 20% виробничих витрат на вирощування сої у 2018 році, оскільки урожайність сої в минулому році також значно зросла (на 27,5%). У результаті собівартість вирощування 1 центнера сої у 2018 році зменшилась проти рівня 2017 року на 4,2%. Щоправда, зниження восени 2018 року цін на сою більш ніж на 6,5% проти осені 2017 року викликало зменшення рентабельності її вирощування із 29% у 2017 році до 21,5% у 2018 році.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2017 року Верховна Рада відмінила з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року відшкодування ПДВ на експорт сої. А 30 серпня 2018 року Президент України Петро Порошенко підписав закон, який скасував норму про неповернення ПДВ при експорті сої, але лише для сільгоспвиробників, які самостійно експортують цю культуру. Експерти очікували, що впровадження цього закону про соєві правки стимулює виробників самостійно експортувати сою та зменшить вплив на них переробних підприємств, які диктували цінову політику на ринку. Також очікувалось, що трейдери, щоб не втратити відшкодування ПДВ, активніше почнуть експортувати продукти переробки сої — олію і шрот.