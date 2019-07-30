Частка відновлюваної енергетики зросла у 1,7 разу - експерти

З початку 2019 року частка відновлюваної енергетики у загальному виробництві електроенергії в Україні зросла у 1,7 разу й у ІІ кварталі становила 3,3%.

Про це повідомляє Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ) у Facebook.

"Частка відновлюваної енергетики у загальному обсязі в Україні сягнула 3,3% Серед генерацій відновлюваної енергетики найбільше виробили у першому півріччі СЕС (сонячні електростанції — ред.) - 52%. ВЕС (вітрові електростанції — ред.) принесли 34%, з біомаси та ГЕС (малі гідроелектростанції — ред.) вироблено по 7%", - йдеться у повідомленні.

На початку 2019 року, за даними УАВЕ, частка відновлюваної енергетики у загальному виробництві електроенергії в Україні становила 1,9%.