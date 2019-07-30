Слива є найдешевшим сезонним фруктом в Україні - експерти

Протягом липня слива поступово знижувалась в ціні, а в останні дні місяця її вартість впала до найнижчого за останні 3 роки рівня.

Про це повідомляють в «Інфо-Шувар», посилаючись на дані власного моніторингу цін.

Станом на 30 липня 2019 року на найбільшому в Західній Україні гуртовому ринку ОРСП «Шувар» слива пропонується по 5-8 грн/кг (0,17-0,27 EUR/кг). Тиждень тому слива коштувала 10-15 грн/кг (0,34-0,53 EUR/кг). За липень 2019 року на майданчику ОРСП «Шувар» було продано 420 тонн слив, суттєве збільшення пропозиції було зафіксовано в останні 2 тижні місяця.

«Зниження ціни на сливу пов’язане із різким зростанням її пропозиції від українських виробників та імпортерів. Сьогодні Україна активно збирає власний врожай, крім того імпортує багато сливи із Молдови, Сербії та Узбекистану. До того ж зростає конкуренція з боку інших фруктів, на торговому майданчику нашого ринку дедалі стає більше українських та імпортних персиків, нектаринів, абрикосів. Також знижується ціна на лохину і збільшується пропозиція ранніх яблук та груш», - зазначила керівник департаменту «Аналітика» ОРСП «Шувар» Тетяна Гетьман.

Зазначається, що поточні ціни на сливу вже майже на 20% нижчі від цін попередніх двох сезонів. У минулі роки мінімальних показників ціни на сливу досягали в кінці серпня.