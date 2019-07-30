Колишній менеджер ДТЕК очолив газопостачальну компанію «Нафтогаз України»

Колишній менеджер ДТЕК очолив газопостачальну компанію «Нафтогаз України»

Укрінформ
Директором ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" призначили колишнього менеджера ДТЕК Максима Рабіновича, котрий уже працює у групі Нафтогаз із березня 2019 року.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі Нафтогазу.

"Максим Рабінович призначений директором ТОВ «Газопостачальна компанія (ГПК) «Нафтогаз України», що відповідає в групі Нафтогаз за роздрібне постачання газу для домогосподарств, середнього та малого бізнесу. Цю посаду він поєднуватиме з позицією заступника директора НАК «Нафтогаз України» з інтегрованого газового бізнесу з питань роздрібного бізнесу, яку займає з березня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місією ГПК "Нафтогаз України" є забезпечення доступу споживачів до можливості купувати газ напряму у групи Нафтогаз, яка є найбільшим видобувником газу в Україні.

"Раніше більшість споживачів не мали змоги купувати газ безпосередньо в Нафтогазу – сьогодні ми це змінюємо. Місія ГПК «Нафтогаз України» – забезпечити прямі та прозорі продажі газу, найзручніший сервіс для наших клієнтів», - прокоментував керівник дивізіону «Інтегрований газовий бізнес» Нафтогазу Андрій Фаворов.

Читайте також: Нафта дорожчає в очікуванні зниження процентної ставки ФРС

У НАК повідомили, що Рабінович розпочав роботу в групі Нафтогаз у березні 2019 року. До приходу в Нафтогаз він займав посаду заступника генерального директора АТ «Укрпошта» з розвитку бізнесу, працював на керівних позиціях у «Новій пошті», «ДТЕК Енерго», «Київенерго», «Ніко Менеджмент».

Як повідомлялося, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» – національний постачальник природного газу для населення, середнього та малого бізнесу, який входить до групи Нафтогаз.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-