Колишній менеджер ДТЕК очолив газопостачальну компанію «Нафтогаз України»

Директором ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" призначили колишнього менеджера ДТЕК Максима Рабіновича, котрий уже працює у групі Нафтогаз із березня 2019 року.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі Нафтогазу.

"Максим Рабінович призначений директором ТОВ «Газопостачальна компанія (ГПК) «Нафтогаз України», що відповідає в групі Нафтогаз за роздрібне постачання газу для домогосподарств, середнього та малого бізнесу. Цю посаду він поєднуватиме з позицією заступника директора НАК «Нафтогаз України» з інтегрованого газового бізнесу з питань роздрібного бізнесу, яку займає з березня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місією ГПК "Нафтогаз України" є забезпечення доступу споживачів до можливості купувати газ напряму у групи Нафтогаз, яка є найбільшим видобувником газу в Україні.

"Раніше більшість споживачів не мали змоги купувати газ безпосередньо в Нафтогазу – сьогодні ми це змінюємо. Місія ГПК «Нафтогаз України» – забезпечити прямі та прозорі продажі газу, найзручніший сервіс для наших клієнтів», - прокоментував керівник дивізіону «Інтегрований газовий бізнес» Нафтогазу Андрій Фаворов.

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У НАК повідомили, що Рабінович розпочав роботу в групі Нафтогаз у березні 2019 року. До приходу в Нафтогаз він займав посаду заступника генерального директора АТ «Укрпошта» з розвитку бізнесу, працював на керівних позиціях у «Новій пошті», «ДТЕК Енерго», «Київенерго», «Ніко Менеджмент».

Як повідомлялося, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» – національний постачальник природного газу для населення, середнього та малого бізнесу, який входить до групи Нафтогаз.