Середня зарплата в Україні за рік зросла на 18%

Середня зарплата українців за червень 2019 року на 18% більша за ту, яку вони отримали за червень 2018 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За червень 2019 року середня зарплата в Україні становила 10 783 грн, що на 18% більше, ніж за червень 2018 року.

Найбільшу середню зарплату за минулий місяць отримали працівники авіаційного транспорту — 26 520 грн (на 22,8% менше, ніж за червень 2018 року). На другому місці за цим показником фінансова та страхова діяльність (18 107 грн, на 15,7% більше), на третьому — галузь інформації та телекомунікацій (17 601 грн, на 25,5% більше).

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Найменші середні зарплати за червень 2019 року були у сферах поштової та кур’єрської діяльності (6 145 грн, на 18,6% більше, ніж за червень 2018 року), тимчасового розміщування й організації харчування (6 876 грн, на 19,1% більше), охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (7 542 грн, на 21,8% більше).

Як повідомлялось, за даними Держстату, середня зарплата за червень 2018 року становила по Україні 9 141 грн, що на 24,2% більше, ніж за червень 2017 року.