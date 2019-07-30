Українська компанія побудує в Литві фабрику з виробництва корму для тварин - ЗМІ

Один із лідируючих в Україні виробників корму для домашніх тварин "Кормотех" розпочинає будівництво фабрики корму для собак і кішок у Кедайняйській вільній економічній зоні в Литві.

Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на компанію Baltic Engineers, що керує будівництвом.

«Планується інвестувати в будівництво фабрики близько 6 млн євро, на ній працюватимуть близько 20 співробітників адміністрації та 70 робітників на виробництві, повідомила обрана керівником будівництва компанія Baltic Engineers. Завершити будівництво планується на початку 2020 року, площа фабрики становитиме 4500 кв. метрів», - йдеться в повідомленні.

Створена 2003 року у Львові компанія "Кормотех" виробляє корм для кішок і собак, у Кедайняй вона за рік буде виробляти й упаковувати 28 тис. тонн продукції. Компанія експортує свою продукцію до 19 країн, минулого року вона отримала дозвіл експортувати її у США.