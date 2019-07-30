АЕС України минулої доби виробили 194,38 млн кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 29 липня, вироблено 194,38 млн кВт-год. електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

"Минулої доби, 29 липня, станціями вироблено 194,38 млн кВт-г електроенергії", - йдеться в повідомленні.

30 липня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 140-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 58-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 67-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 76-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 248-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 800 МВт, РАЕС – 1 550 МВт, ЮУАЕС – 1 730 МВт, ХАЕС – 975 МВт.

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Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми.