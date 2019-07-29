Розподілення родовищ: Данилюк підтримав ініціативу Гройсмана щодо "Дельфіну"

Рішення шодо оголошення нового конкурсу на розробку вуглеводневої ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря було б однозначно правильним.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк.

"Рішення щодо оголошення нового конкурсу на шельф однозначно правильне. Цей конкурс був орієнтиром того, чи готова Україна відходити від "договірного" розподілення родовищ. Ключовою проблемою цього конкурсу було штучне обмеження часу на аналіз родовища та підготовку конкурсних пропозицій. Серйозні компанії на таких умовах приймати участь не будуть. При затвердженні нових умов необхідно передбачити терміни не менше 6 місяців. Енергонезалежність потребує інвестицій, інвестиції вимагають прозорих зрозумілих правил", - написав Данилюк, коментуючи аналогічну заяву Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Раніше Гройсман заявив, що запропонує уряду розглянути можливість оголошення нового конкурсу для залучення компанії з видобутку газу на українському шельфі Чорного моря.

Як повідомляв Укрінформ, 12 квітня уряд ухвалив рішення про проведення конкурсу на право видобутку вуглеводнів у межах ділянки "Дельфін", на умовах угоди про розподіл продукції. Запропонована світовим та українським компаніям ділянка площею майже 10 тис. кв. км підготовлена Державною службою геології і надр України і розташована в північно-західній частині континентального шельфу Чорного моря.

Глава Держгеонадр Олег Кирилюк заявляв, що проведення такого конкурсу означає залучення щонайменше 1,5 млрд грн інвестицій у пошук і видобуток нафти й газу в Україні. А для інвестора це - відкритий конкурс, термін дії угоди - 50 років з правом продовження.

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Згідно з умовами конкурсу частка держави у прибутковій продукції має становити щонайменше 11% її загального обсягу, а максимальна частка інвестора - 70% загального обсягу виробництва. Переможець конкурсу на розробку ділянки повинен буде забезпечити геологічне вивчення надр на ділянці, в тому числі і буріння щонайменше п'яти свердловин протягом першого п'ятирічного етапу геологорозвідувальних робіт.

На участь у конкурсі на право видобутку вуглеводнів на ділянці "Дельфін" у Чорному морі за угодою про розподіл продукції було подано чотири заявки: від Caspian Drilling International Ltd., Frontera, Trident BlackSea та українського ЗАТ "Укрнафтобуріння".

Перемогла Trident BlackSea. Однак рішення конкурсної комісії Міненерговугілля має затвердити уряд.