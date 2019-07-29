В Україні не вистачає якісної малини - експерти

Переробники ягід в Україні в поточному сезоні вже зіштовхнулися з проблемою формування сировинної бази по малині.

Про це повідомляє Аgronews.

За словами гравців ринку, сьогодні основні закупівлі ягоди здійснюються в межах 25-35 грн/кг залежно від регіону і якості. При цьому найбільші проблеми із закупівлями відчувають компанії, що спеціалізуються на шоковому заморожуванні, оскільки пропозиція якісної малини за прийнятною ціною вкрай обмежена.

Таку ситуацію профільні експерти в першу чергу пов’язують з падінням виробництва даної ягоди в основних європейських країнах-виробниках, що дає Україні непогані шанси закріпити свої позиції на міжнародній арені.

Роком раніше ціни на ранні сорти малини рідко перевищували 10-15 грн/кг, при цьому самі виробники нерідко повідомляли про проблеми з реалізацією, оскільки заводи практично не здійснювали закупівлі в першій половині сезону.