Фонд гарантування минулого тижня продав активи 18 банків на 433 мільйони

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня продав активи 18 банків на 433,26 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 18 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 433,26 млн грн. Із них на суму 252,07 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 180,80 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,08 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,01 млн грн – від продажу монет та банківських металів, 0,30 млн грн – від продажу дебіторської заборгованості перед банками", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня планував продати активи банків, що ліквідуються, на 7,85 млрд грн.

Тим часом цього тижня Фонд гарантування планує продати активи банків на 26 млрд грн.

"Протягом поточного тижня запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 26 088,01 млн грн. Із них на суму 21 630,63 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 1 628,63 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 0,16 млн грн, цінні папери – на суму 2 828,58 млн грн", - йдеться в повідомленні.