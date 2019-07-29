Долар знижуватиметься й надалі до гривні - аналітики

Поточного тижня очікується продовження зниження долара до гривні; готівковий долар в банках може торгуватися за 24,8/25,1 грн.

Про це йдеться у пресрелізі Альпарі, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо продовження зниження долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень поблизу 24,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,8/25,1 грн", - йдеться у повідомленні.

В Альпарі наголошують, що минулого тижня курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 1,5-1,7%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 25,82 грн до 25,44 грн (-1,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей самий час знизилися з 25,650/25,675 грн до 25,220/25,250 грн (-1,7%).

Стале зміцнення гривні триває з п'ятниці, 19 липня, яка передувала голосуванню на виборах до Верховної Ради. Настільки висока стабільність національної валюти стала одним з факторів, який дозволив НБУ зберегти в липні вельми сприятливий квітневий прогноз по інфляції. На думку регулятора, інфляція до кінця року знизиться до 6,3%, а на початку наступного року досягне цільового діапазону 4-6%.

Раніше НБУ підвищив прогноз зростання ВВП на поточний рік з 2,5% до 3%, а на 2020 рік - з 2,9% до 3,2%.