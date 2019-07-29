"Гарантований покупець" подав позов проти Укренерго

Укрінформ
ДП «Гарантований покупець» 26 липня звернулося до суду щодо стягнення авансового платежу з ДП "НЕК "Укренерго" у розмірі 1,58 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба "Гарантованого покупця".

"26 липня 2019 року державне підприємство направило до Господарського суду Києва позовну заяву про стягнення авансового платежу з Укренерго. Причиною позову стало невиконання з боку Укренерго своїх зобов’язань з оплати гарантованому покупцю прогнозної величини послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за перші 20 днів розрахункового місяця", - йдеться у повідомленні.

Розмір зазначеного платежу становить 1,58 млрд грн. Розрахунки проведені на підставі даних про прогнозовані обсяги електричної енергії, відпущеної виробниками за «зеленим» тарифом.

"Зі старту роботи нового ринку електроенергії – 1 липня 2019 року – оператор системи передачі жодного разу не розрахувався з Гарантованим покупцем. За заявою НЕК Укренерго, унеможливило оплату послуги із забезпечення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про призупинення тарифів компанії. Наразі відповідна ухвала оскаржується", - додали у компанії.

Читайте також: Американська компанія розроблятиме вуглеводневу ділянку на шельфі Чорного моря

Як повідомлялося, 27 червня в результаті позову НЗФ суд призупинив дію постанов НКРЕКП, якими з 1 липня встановлювалися тарифи Укренерго на передачу електроенергії (347 грн за МВт-год.) та диспетчерське управління (8,9 грн за МВт-год.).

Згодом, 12 липня НКРЕКП ухвалила нову постанову, якою встановила тарифи для Укренерго на послуги з передачі електричної енергії та диспетчерського управління. Зокрема, тариф на послуги з передачі електричної енергії було встановлено на рівні 312,14 грн за МВт-год. Втім, 22 липня Нікопольський завод феросплавів звернувся з позовом щодо рішення НКРЕКП з метою скасувати цю постанову регулятора.

Зараз Укренерго працює за тарифом 57,4 грн за Мвт-год., який встановлено постановою НКРЕКП №1905 від 12 грудня 2018 року. Компанія заявляє, що цей тариф не покриває витрат Укренерго при виконанні її функцій в умовах нового ринку електроенергії. Компанія звернулася до Апеляційного суду з вимогою скасувати забезпечення позову Нікопольського заводу феросплавів.

Укренерго неодноразово заявляло, що не матиме можливості оплачувати послуги "Гарантованого покупця", поки не діє новий тариф.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-