"Гарантований покупець" подав позов проти Укренерго

ДП «Гарантований покупець» 26 липня звернулося до суду щодо стягнення авансового платежу з ДП "НЕК "Укренерго" у розмірі 1,58 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба "Гарантованого покупця".

"26 липня 2019 року державне підприємство направило до Господарського суду Києва позовну заяву про стягнення авансового платежу з Укренерго. Причиною позову стало невиконання з боку Укренерго своїх зобов’язань з оплати гарантованому покупцю прогнозної величини послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за перші 20 днів розрахункового місяця", - йдеться у повідомленні.

Розмір зазначеного платежу становить 1,58 млрд грн. Розрахунки проведені на підставі даних про прогнозовані обсяги електричної енергії, відпущеної виробниками за «зеленим» тарифом.

"Зі старту роботи нового ринку електроенергії – 1 липня 2019 року – оператор системи передачі жодного разу не розрахувався з Гарантованим покупцем. За заявою НЕК Укренерго, унеможливило оплату послуги із забезпечення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про призупинення тарифів компанії. Наразі відповідна ухвала оскаржується", - додали у компанії.

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Як повідомлялося, 27 червня в результаті позову НЗФ суд призупинив дію постанов НКРЕКП, якими з 1 липня встановлювалися тарифи Укренерго на передачу електроенергії (347 грн за МВт-год.) та диспетчерське управління (8,9 грн за МВт-год.).

Згодом, 12 липня НКРЕКП ухвалила нову постанову, якою встановила тарифи для Укренерго на послуги з передачі електричної енергії та диспетчерського управління. Зокрема, тариф на послуги з передачі електричної енергії було встановлено на рівні 312,14 грн за МВт-год. Втім, 22 липня Нікопольський завод феросплавів звернувся з позовом щодо рішення НКРЕКП з метою скасувати цю постанову регулятора.

Зараз Укренерго працює за тарифом 57,4 грн за Мвт-год., який встановлено постановою НКРЕКП №1905 від 12 грудня 2018 року. Компанія заявляє, що цей тариф не покриває витрат Укренерго при виконанні її функцій в умовах нового ринку електроенергії. Компанія звернулася до Апеляційного суду з вимогою скасувати забезпечення позову Нікопольського заводу феросплавів.

Укренерго неодноразово заявляло, що не матиме можливості оплачувати послуги "Гарантованого покупця", поки не діє новий тариф.