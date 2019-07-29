У СБУ анонсували низку спільних із митниками проєктів протидії контрабанді

Найближчим часом правоохоронці спільно з Митною службою планують запустити низку пілотних проєктів протидії контрабанді, перший з яких стартує 1 серпня.

Про це радник т.в. о. голови СБУ Дмитро Дубілет розповів в інтервʼю theБабелю.

«Сподіваюся, скоро ми оголосимо про деякі пілотні проєкти, які дозволять перевізникам працювати «по-білому» і менше платити хабарів. Ці рішення ми також разом із Максом (головою Державної митної служби Максимом Нефьодовим - ред.) опрацьовуємо», — пояснив Дубілет.

Він додав, що перший пілотний проєкт протидії контрабанді запустять 1 серпня.

«Це стосуватиметься так званих «консолідованих вантажів, коли в одному контейнері багато різних найменувань. Зараз там цікава ситуація: такий тип вантажів легально майже неможливо ввезти в Україну — недостатньо чітко виписана процедура», — пояснив радник.

Він також розповів, що відмовився від можливості балотуватися до Верховної Ради від партії «Слуга народу». «(Мені) пропонували. Відмовився. Мене депутатство не надто приваблює», — сказав Дубілет.

Водночас він додав, що політика загалом може бути йому цікавою, але тільки якщо там є «правильні проєкти». Також радник в.о.голови СБУ допустив імовірність роботи у виконавчій владі.