Укргідроенерго у І півріччі скоротило чистий прибуток на 0,7%

ПрАТ "Укргідроенерго" у період з січня по червень отримало 1,19 млрд грн чистого прибутку - це на 0,7% менше за показники аналогічного періоду минулого року (1,2 млрд грн).

Дані про фінансові показники поточного року повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

"Укргідроенерго затвердило до випуску фінансову звітність, підготовлену відповідно до МСФЗ, за І півріччя, що закінчилося 30 червня 2019 року. Чистий фінансовий результат за результатами І півріччя 2019 року – 1,1916 млрд грн", - йдеться у повідоменні.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) товариства за І півріччя 2019 року скоротився зі 3,1 млрд грн до 2,91 млрд грн.

За підсумками роботи у І півріччі 2019 року товариство сплатило в повному обсязі свої зобов’язання до бюджетів усіх рівнів – 1,99 млрд грн, у тому числі дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності 2018 року - 1,1 млрд грн.

В Укргідроенерго переконані, що фінансові показники підтверджують "стабільний фінансовий стан і позитивну динаміку розвитку товариства".