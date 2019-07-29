У НБУ прогнозують стрімке зниження облікової ставки впродовж 2020 року
Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook за підсумками дискусії членів Комітету з монетарної політики Національного банку.
"Обговорюючи прогнозну динаміку облікової ставки, члени КМП погодилися, що за відсутності значних економічних шоків на кінець 2021 року її рівень може знизитися до нейтрального – 8%. Найстрімкіше зниження ставки очікується упродовж 2020 року", - йдеться в повідомленні.
На сьогодні макроекономічні умови є сприятливими для продовження циклу пом’якшення монетарної політики, розпочатого у квітні. Поточне зростання внутрішнього попиту і його вплив на інфляцію компенсується сприятливою ситуацією на валютному ринку.
"Суттєвим ризиком є подальше посилення загроз для макрофінансової стабільності, насамперед через можливу затримку з проведенням ключових реформ або кроками з нівелювання попередніх досягнень, зокрема, через судові та законодавчі рішення, які можуть суттєво посилити вразливість економіки України та стати на заваді продовженню співпраці з МВФ", - зазначили в НБУ.
Як повідомляв Укрінформ, правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку до 17% річних з 19 липня 2019 року. Раніше, 25 квітня 2019 року, НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5% - до 17,5% річних.