Укртранснафта цьогоріч виявила 11 незаконних врізок у нафтопроводи

АТ "Укртранснафта" з початку року виявило і ліквідувало 11 незаконних врізок у нафтопроводи.

Про це інформує пресслужба компанії.

За даними Укртранснафти, протягом липня було виявлено 2 врізки, а загалом із початку року їх було виявлено 11.

"За кожним фактом несанкціонованого підключення до нафтотранспортної системи Укртранснафта повідомляє правоохоронні органи", - наголосили у компанії.

Остання така врізка була ліквідована 24 липня неподалік м. Одеса. "Спеціалісти АТ «Укртранснафта» виявили зловмисне пошкодження трубопроводу «Снігурівка-Одеса». На місці зловмисного пошкодження працівники Укртранснафти знайшли двометровий відвід для крадіжки нафти із нафтопроводу. Роботи з ліквідації врізки тривали більше семи годин, і зараз нафтопровід працює у стандартному режимі", - поінформували у пресслужбі Укртранснафти.