Рентні платежі Укрнафти на 4,7% перевищили заплановану суму

Рентні платежі Укрнафти на 4,7% перевищили заплановану суму

Укрінформ
За І півріччя 2019 року до державного та місцевих бюджетів різних рівнів ПАТ «Укрнафта» за користування надрами сплатило 3,82 млрд грн рентної плати, що на 4,7% більше, ніж було заплановано.

Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.

"За 1 півріччя 2019 року до державного та місцевих бюджетів різних рівнів ПАТ «Укрнафта» сплатило 3,82 млрд грн рентної плати за користування надрами за зобов'язаннями, що на 4,7% більше за заплановану за цей період ренту. З них 191,2 млн грн поступило до місцевих бюджетів, відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти та газу", - йдеться у повідомленні.

Найбільші надходження рентних платежів від Укрнафти за І півріччя поточного року отримали бюджети Сумщини (81 млн грн), Івано-Франківщини (41,9 млн грн) і Полтавщини (31,2 млн грн).

За червень до бюджетів усіх рівнів Укрнафта перерахувала 547,7 млн грн рентної плати, у тому числі 27,4 млн грн до місцевих скарбниць.

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Як повідомлялося, у річному плані Укрнафти передбачено, що протягом 2019 року компанія загалом сплатить 7,3 млрд грн ренти, до місцевих бюджетів із цієї суми мають надійти близько 365 млн грн.

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