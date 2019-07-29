Ринок електроенергії: У Міненерго побоюються щодо обсягу балансуючих резервів

Інвестори можуть не встигнути у стислі терміни забезпечити уведення необхідного обсягу балансуючих резервів у Об'єднаній енергосистемі України, що необхідні для подальшого нарощування частки "зеленої" енергетики.

Про це сказала генеральний директор директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ольга Буславець, повідомляє пресслужба міністерства.

«Існує ризик, що інвестори не встигнуть зреагувати на зростання попиту на нову потужність і в стислі терміни забезпечити уведення необхідного обсягу балансуючих резервів. Особливо – на початковому етапі функціонування оптового ринку з уведеними обмеженнями», - зазначила Буславець.

За її словами, для забезпечення на конкурсній основі додаткових економічних чи інфраструктурних стимулів тим інвесторам, які вчасно реалізують необхідні для енергосистеми проекти та на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії», Міненерговугілля розробило Порядок проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом, який 10 липня 2019 року було прийнято на засіданні уряду.

Буславець підкреслила нагальну потребу розвитку нових генеруючих потужностей із необхідними для енергосистеми динамічними характеристиками, зокрема – високоманеврової генерації. Це є критично важливим для забезпечення надійної роботи енергосистеми в умовах стрімкого зростання частки відновлюваної енергетики з негарантованим графіком відпуску електроенергії.

"Особливо – з урахуванням поки що несинхронізованого з ENTSO-E режиму роботи основної частини ОЕС України, що унеможливлює купівлю/продаж електроенергії на спільному з країнами ЄС балансуючому ринку", - прокоментували у Міненерговугілля.

Як повідомлялося, з 1 липня 2019 року в Україні запрацював повномасштабний ринок електричної енергії.