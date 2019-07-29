Нафта дешевшає через побоювання за перспективи економічного зростання

Ціни на нафту падають у понеділок через побоювання інвесторів щодо перспектив глобального економічного зростання.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $0,26 (0,41%) - до $63,2 за барель. Котирування вересневого контракту на нафту WTI знизилися на $0,16 (0,28%) - до $56,04 за барель.

У другому кварталі економічне зростання в США сповільнилося менше, ніж очікувалося, в зв'язку з різким зростанням споживчих витрат, що зміцнило перспективи щодо споживання нафти.

Трейдери та інвестори також сфокусовані на засіданнях великих центральних банків, в тому числі Федеральної резервної системи США, яка, як очікується, знизить процентні ставки.

Надзвичайна зустріч з учасниками ядерної угоди з Іраном 2015 року була конструктивною, але тим не менше після неї залишився ряд невирішених питань. Тегеран продовжуватиме скорочувати свої ядерні зобов'язання, якщо європейці не зможуть врятувати угоду, сказав у неділю іранський дипломат Аббас Аракчі.

Проте напруженість навколо Ормузької протоки, найважливішого в світі транзитного нафтового коридору, залишається високою, оскільки Іран відмовився звільнити захоплений ним танкер під британським прапором. Водночас, Тегеран надав Індії консульський доступ до 18 індійських членів екіпажу.

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Станом на 09:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 63,06 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,02 долара за барель, що на 35 центів нижче за рівень закриття торгів ($63,37).