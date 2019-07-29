АЕС України минулої доби виробили 196 мільйонів кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 28 липня 2019 року, вироблено 195,55 млн кВт-год. електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 28 липня, станціями вироблено 195,55 млн кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

29 липня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 139-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 57-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 66-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 75-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 247-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 810 МВт, РАЕС – 1 620 МВт, ЮУАЕС – 1 730 МВт, ХАЕС – 985 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.