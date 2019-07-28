Гройсман ініціюватиме новий конкурс на видобуток газу на шельфі Чорного моря

Гройсман ініціюватиме новий конкурс на видобуток газу на шельфі Чорного моря

Укрінформ
Конкурс на видобуток газу на шельфі Чорного моря не виправдав очікувань в частині приходу на український ринок потужних гравців світового рівня, тож має бути оголошений новий конкурс.

Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook.

"Хід конкурсу та його результати, які визначила міжвідомча комісія при Міненерго, показали, що конкурс був недостатньо представницьким, недостатньо конкурентним і в цілому не виправдав очікувань у частині приходу на наш ринок гравців вищої світової ліги газовидобувників. Запропоную уряду розглянути можливість оголошення нового конкурсу для залучення компанії з видобутку газу на українському шельфі Чорного моря", - наголосив Гройсман.

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Він пояснив, що Україна під час оголошення цього конкурсу розраховувала на участь у ньому світових лідерів рівня Shell чи Exxon.

"Для України це питання не тільки енергетичної незалежності, але й геополітики, враховуючи безпосередню близькість газоносних ділянок до окупованого Криму", - підкреслив Прем'єр.

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Як повідомляв Укрінформ, на участь у конкурсі на право видобутку вуглеводнів на ділянці «Дельфін» у Чорному морі за угодою про розподіл продукції було подано чотири заявки: від Caspian Drilling International Ltd., Frontera, Trident BlackSea та українського ПрАТ «Укрнафтобуріння».

У результаті перемогла компанія Trident BlackSea, яку пов'язують з ексдепутатом Держдуми Росії Іллєю Пономарьовим.

Фото: КМУ

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