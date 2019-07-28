Гройсман ініціюватиме новий конкурс на видобуток газу на шельфі Чорного моря

Конкурс на видобуток газу на шельфі Чорного моря не виправдав очікувань в частині приходу на український ринок потужних гравців світового рівня, тож має бути оголошений новий конкурс.

Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook.

"Хід конкурсу та його результати, які визначила міжвідомча комісія при Міненерго, показали, що конкурс був недостатньо представницьким, недостатньо конкурентним і в цілому не виправдав очікувань у частині приходу на наш ринок гравців вищої світової ліги газовидобувників. Запропоную уряду розглянути можливість оголошення нового конкурсу для залучення компанії з видобутку газу на українському шельфі Чорного моря", - наголосив Гройсман.

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Він пояснив, що Україна під час оголошення цього конкурсу розраховувала на участь у ньому світових лідерів рівня Shell чи Exxon.

"Для України це питання не тільки енергетичної незалежності, але й геополітики, враховуючи безпосередню близькість газоносних ділянок до окупованого Криму", - підкреслив Прем'єр.

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Як повідомляв Укрінформ, на участь у конкурсі на право видобутку вуглеводнів на ділянці «Дельфін» у Чорному морі за угодою про розподіл продукції було подано чотири заявки: від Caspian Drilling International Ltd., Frontera, Trident BlackSea та українського ПрАТ «Укрнафтобуріння».

У результаті перемогла компанія Trident BlackSea, яку пов'язують з ексдепутатом Держдуми Росії Іллєю Пономарьовим.

Фото: КМУ