Дегустаційна комісія рекомендувала до виробництва 49 нових алкогольних напоїв

Центральна галузева дегустаційна комісія виноробної промисловості провела дегустацію 61 зразка тихих та ігристих вин, українських коньяків, бренді та інших алкогольних напоїв. До виробництва рекомендовано 49 зразків продукції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

“25 липня у дегустаційному залі Центральної лабораторії виноробної промисловості відбулося чергове засідання Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості при Мінагрополітики. На заході були присутні 24 члени комісії, які провели оцінку за органолептичними показниками (дегустацію в закритий спосіб) 61 зразків вин тихих, ігристих, коньяків України, бренді виноградних, вин виноградних ароматизованих, напоїв винних слабоалкогольних слабогазованих, напоїв алкогольних міцних, сидрів”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що проби зразків для дегустації були представлені виробниками виноробної продукції: ПрАТ “ДМК “Таврія”, ДП “Харківський завод шампанських вин”, ПрАТ “Артвайнері”, ПрАТ “Одеський коньячний завод”, ТОВ “Атлантіс”, ПрАТ “Галіція дистилері”, ПрАТ “Одесавинпром”, ТОВ “Вин Агро”, ПрАТ “Вікторія”, ТОВ “СТРОНГДРІНК”, ТОВ “ПТК Шабо”, ТОВ “ВІНТРЕСТ”, ТОВ “Винокурня Аккермана”.

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Зразки було зашифровано, до відома членів комісії доводився лише тип виноробної продукції. Оцінювання якості виноробної продукції проводилося за 10-бальною системою згідно з шкалою оцінювання виноробної продукції (прозорість, колір, букет/аромат, смак, типовість).

За інформацією пресслужби, після підрахування балів 49 представлених до дегустації зразків виноробної продукції рекомендовано до виробництва. Не пройшли за показниками кольору та типовістю до сортового складу 2 зразки. Розгляд 10 зразків відтерміновано через відсутність Технічних вимог до спиртів не вітчизняного походження, що використовуються при виробництві марочних коньяків України.

Фото: minagro.gov.ua