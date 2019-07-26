У Грузії національна валюта встановила новий антирекорд

Курс грузинської національної валюти після стрімкого падіння в кінці червня знову пішов на спад і нині досяг позначки у 2,99 ларі за долар в комерційних банках.

Про це повідомляє грузинський канал Rustavi 2

«Грузинська національна валюта ларі стрімко знецінюється, досягнувши в п’ятницю курсу 2,99 ларі за 1 долар в комерційних банках або 2,94 в обмінниках», - йдеться в повідомленні.

Глава грузинського уряду Мамука Бахтадзе звинуватив в економічному спаді та падінні валюти, а також в організації масових заворушень у Тбілісі 20-21 червня колишню партію влади «Єдиний національний рух».

Як повідомлялося, Національний банк Грузії наприкінці червня відмовився штучно підтримувати курс ларі шляхом продажу іноземної валюти, попри шок для економіки, спричинений указом президента РФ Володимира Путіна про заборону російським авіакомпаніям літати до Грузії з 8 липня.

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У Тбілісі 20 червня вибухнули масові протести через візит до парламенту російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, комуністом Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує окупацію грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії. Мітинг переріс в антиурядові виступи, правоохоронці застосували спецзасоби. Поліція затримала понад 300 осіб, 240 людей постраждали.

Посилаючись на необхідність захисту російських туристів у Грузії, влада РФ заборонила прямі польоти в країну з 8 липня. Російським туристичним операторам заборонили продаж путівок, а уряду доручили евакуювати росіян на батьківщину. За оцінкою Нацбанку Грузії, вплив скорочення туристичного потоку з Росії на економіку Грузії складе близько 200-300 мільйонів доларів.